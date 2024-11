Empresário acreano usa arco e flecha para revelar sexo do 1º filho e emociona a web; VEJA

O empresário acreano Micael Araújo, de Cruzeiro do Sul, protagonizou um momento único e emocionante ao revelar o sexo de seu primeiro filho. Na última quinta-feira (21), ele utilizou arco e flecha para estourar balões coloridos e descobrir que será pai de Mathias. A revelação aconteceu no espaço Sun Set, durante uma celebração intimista com amigos e familiares.

O momento, registrado em vídeo, rapidamente conquistou a internet e foi destaque entre conhecidos do casal. Micael, com precisão e emoção, acertou o balão que revelou a tão aguardada resposta, reforçando o clima de alegria do evento. “Era o sonho dele ser pai”, revelou Janete Oliveira, companheira de Micael e mãe de Mathias.

Janete, que também é mãe de Bethinna, fruto de um relacionamento anterior, comentou sobre a surpresa dos amigos ao assistirem ao vídeo: “Um monte de gente ficou surpreso. Estou indo para o quarto mês, 14 semanas. Está sendo mágico, uma gravidez super tranquila”.

O casal é conhecido por sua atuação à frente do restaurante Padoka, um dos mais tradicionais e requintados de Cruzeiro do Sul, no Alto Juruá. Juntos, Janete e Micael administram o empreendimento, que é referência na região e muito querido pela comunidade local.

Com exclusividade para a coluna Douglas Richer, o casal compartilhou fotos e detalhes dessa ocasião especial, que ficará para sempre marcada em suas memórias e agora também nos corações de quem acompanhou a celebração online.

Veja as imagens: