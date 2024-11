Empresário é dopado e mantido em cativeiro dentro de hotel por 8 dias

Investigadores da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) desencadearam uma operação para prender traficantes que mantinham, há mais de uma semana, um empresário, de 46 anos, dopado e em cativeiro, dentro de um quarto de hotel localizado em Taguatinga. A vítima havia feito uma dívida de R$ 30 mil na boca de fumo controlada pelos criminosos. Três suspeitos foram presos e o empresário foi libertado, nesta segunda-feira (4/11), ainda grogue, mas sem ferimentos.

O caso começou a ser investigado quando uma mulher registrou ocorrência na 38ª DP após seu carro ser furtado. A vítima suspeitava que o furto teria sido cometido por seu ex-companheiro, um empresário usuário de drogas. O homem teria a chave reserva do carro em seu poder e, assim, teria levado o veículo com facilidade.

No entanto, a dona do carro começou a receber ameaças de desconhecidos por meio de ligações. Os criminosos afirmavam que estavam com o veículo e com o empresário em cativeiro após ele entregar o automóvel, como forma de pagamento, em uma boca de fumo. Com o aumento das ameaças, os autores exigiram que a vítima transferisse a posse do carro ou pagasse R$ 30 mil, alegando que a vida de seu ex-companheiro estava em risco caso a dívida de drogas não fosse quitada.

Cativeiro estourado

Desesperada, a vítima voltou à delegacia, o que levou os policiais a tomarem medidas imediatas. Um dos autores enviou uma localização à vítima, que fingiu concordar em pagar a dívida deixada pelo empresário. Os policiais foram ao local indicado, um hotel na CSC 8, em Taguatinga Sul, conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Lá, encontraram o veículo em posse dos traficantes e localizaram a vítima visivelmente sob efeito de medicamentos. Ele relatou que havia sido mantido trancado em um quarto, sendo dopado constantemente com Clonazepam e agredido pelos autores, desde a última segunda-feira (28/11).

Além disso, contou que foi levado a um cartório em Samambaia para assinar uma procuração de transferência do veículo, sob ameaça de que só seria liberado após a assinatura ou o pagamento de R$ 30 mil. Durante a operação, os policiais apreenderam facas, celulares e drogas, como crack.

Os três autores foram presos em flagrante. O empresário reconheceu os suspeitos como os responsáveis por sua extorsão, explicando que, inicialmente, eles forneciam drogas a ele, mas depois passaram a mantê-lo em cativeiro e a agredi-lo. Os presos responderão pelos crimes de extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, podendo enfrentar penas de até 30 anos de prisão, se condenados.