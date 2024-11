Empresário que ameaçou se jogar de Ponte Metálica é resgatado após 2 horas de negociação

As forças de segurança liberaram o trânsito na Ponte Metálica Juscelino Kubitschek, que liga o centro de Rio Branco ao primeiro distrito, após um empresário ameaçar que iria se jogar do local no Rio Acre, neste domingo (24).

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) chegou a armar um esquema de segurança para impedir o ocorrido, com a utilização de jetskis, que resultou em uma ótima resposta.

Segundo informações de populares, o homem estava em estado emocional abalado, e também aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica.

De acordo com os militares, após duas horas de negociação o tentante desistiu, e foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU).

Pelo menos 5 guarnições do CBMAC com a Polícia Militar (PMAC) atuaram em função de isolamento.