Empresário viraliza ao vender bebida na porta de cemitério no Acre: “Só não bebe quem já morreu”

O empresário Nelson Andrade encontrou uma forma de ganhar uma renda extra neste Dia dos Finados de uma forma inusitada: vender cerveja na entrada do cemitério, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Ele aproveitou o calor de mais de 30°C para vender bebidas de diferentes marcas no cemitério.

“Todo mundo bebe, só não pode beber quem já morreu”, brincou o empresário em entrevista ao Juruá24Horas, destacando seu bom humor e visão de mercado.

“Todo mundo quer uma cervejinha gelada. Enquanto alguns choram e relembram, a gente aproveita a oportunidade. A crise existe, mas a melhor defesa é o ataque”, completou.