Encontro com Jornalistas e Formadores de Opinião do Sicredi leva profissionais ao berço do cooperativismo

O Sicredi promoveu o 9º Encontro Nacional de Jornalistas e Formadores de Opinião no Rio Grande do Sul. Para conhecer o berço do cooperativismo do Brasil, profissionais de imprensa de todo o país participaram do encontro nos dias 6 e 7 de novembro. O Acre foi representado pelos sites ContilNet e Notícia Imediata.

Na capital gaúcha, os jornalistas foram ao Centro Administrativo Sicredi, sendo o único prédio no Brasil com certificação platinum de sustentabilidade, que foi detalhado por um dos engenheiros que trabalha no CAS.

Ainda durante a visita, o diretor-presidente do Sicredi, César Bochi, apresentou dados da cooperativa, reforçando ainda mais a atuação do Sicredi em cada uma das regiões.

Além disso, os jornalistas também visitaram a cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, considerada o berço do cooperativismo de crédito nacional, onde foi fundado o modelo pelo padre Theodor Amstad, em 1902.

Na cidade, há a Casa Cooperativa e um museu dedicado ao padre. Em seguida, os jornalistas seguiram para Gramado, onde participaram de um jantar especial.

No segundo dia de programação, os profissionais participaram de palestras com Tiago Schmidt, presidente da Sicredi Pioneira. Tiago falou sobre ações através do financiamento coletivo.

Em seguida, a analista de Relações Institucionais, Feulga Abreu, e o analista de Estudos Econômicos da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Arthur Gomes, falaram sobre os impactos do cooperativismo de crédito para o desenvolvimento econômico e social no Brasil.

Por fim, a CEO do World Council Of Credit Unions (WOCCU), Elissa McCarter LaBorde, também falou sobre os trabalhos das cooperativas de crédito ao redor do mundo.

Com as palestras e visitas foi possível entender a trajetória do Sicredi no cooperativismo de crédito, que demonstra que o desenvolvimento econômico pode e deve andar com a responsabilidade social. Durante as palestras, foram apresentados diversos programas como Programa Crescer, Sicredi na Comunidade, Cooperação na Ponta do Lápis e A união faz a vida.

Sicredi no Acre

Presente na região desde 2017, o Acre conta com 26.837 associados e por isso há 11 agências em 8 municípios. De janeiro a setembro, os ativos foram de R$ 942,9 milhões, sendo R$ 322,097 em depósitos totais, que envolvem DV + DP + POUP e outros depósitos.

A carteira de crédito total é de R$ 929,944 milhões, com um crescimento de 34% com relação a 2023. Já a carteira de crédito agro, foram R$ 612,215 milhões. A carteira de crédito PR foram R$ 101,938 milhões e carteira de crédito PJ foi de R$ 215,790 milhões, com um crescimento de 22% em comparação com 2023.

Entre janeiro e setembro, foram feitas 52 contratações realizadas, contabilizando 142 colaboradores no Acre. Com os projetos, mais de 5,2 mil pessoas foram impactadas com programa Crescer.

Com o programa Sidredi na comunidade, 47 projetos foram apoiados e mais de R$ 299,2 mil foram investidos em recursos do Fundo Social e Patrocínio às entidades em 2023.

VEJA FOTOS: