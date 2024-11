Enem 2024 tem segundo dia de provas neste domingo; confira as orientações

Neste domingo (10/11), segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a aplicação das provas segue o horário de Brasília com a abertura dos portões às 12h e o fechamento às 13h. Os participantes resolverão questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

Quem não foi ao primeiro dia pode comparecer no segundo e, caso não se enquadre nas regras de reaplicação das provas, terá a pontuação divulgada apenas para autoavaliação de conhecimento.

Para evitar contratempos, confira as principais orientações sobre acesso ao local de prova, documentos de identificação, horários, regras e outras questões que envolvem a realização do exame:

Horário – As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo).

Ausência na primeira prova – O candidato afetado por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas no primeiro dia deve realizar a segunda parte do exame normalmente. Ela deve solicitar a reaplicação somente do dia em que não esteve presente. A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro, por meio da Página do Participante. Apenas os casos previstos em edital têm direito a este pedido.

O participante que não se enquadrar nas regras da reaplicação será considerado ausente no dia em que faltou e terá as notas do segundo divulgadas no boletim de desempenho individual. As pontuações servirão apenas para autoavaliação de conhecimento.

Documentação – Documentos digitais podem ser apresentados. A principal novidade é a Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, que integra os dados de identificação do cidadão e reduz a possibilidade de fraudes. Demais documentos, como e-Título, CNH ou RG também poderão ser apresentados, por meio do aplicativo Gov.br. Também será aceita a documentação para estrangeiros, conforme os termos do Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados. Boletins de Ocorrência (B.O.) não serão aceitos, em caso de perda de documento físico.

Caneta – A prova deve ser respondida com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Os participantes com atendimento especializado para transtorno do espectro autista poderão utilizar caneta em material transparente com tinta colorida, exclusivamente nas marcações do Caderno de Questões. O Cartão-Resposta, contudo, deve ser preenchido com caneta de tinta preta.

Objetos e eletrônicos – Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. O candidato que levar tais itens deverá guardá-los, desligados, dentro do envelope porta-objetos, antes de entrar no local de aplicação. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado, durante toda a permanência do participante no local de provas.

Ao ingressar na sala, também devem ser guardados no envelope: óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares); caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, bem como quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.

Garrafas térmicas com termômetro de temperatura são proibidas nos locais de aplicação. Lanches são permitidos desde que sejam vistoriados pelo chefe de sala.

Declaração de comparecimento – Quem precisar comprovar presença no exame deverá emitir a Declaração de Comparecimento, disponível na Página do Participante. O documento deve ser impresso e apresentado ao chefe de sala no momento da identificação. O Inep não fornecerá comprovante de presença após a aplicação do exame.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Enem 2024 – Dos mais de 4,3 milhões inscritos nesta edição do exame, 73,4% participaram da prova no primeiro dia. O índice revela um aumento de 1,5% em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram.

Dos concluintes do ensino médio da rede pública, 94% se inscreveram. O aumento desse público no exame foi de 36% em relação à edição de 2023, quando 58% dos concluintes fizeram inscrição. Das 27 unidades da Federação, 14 tiveram 100% de seus concluintes inscritos no Enem.

“É importante que ampliamos muito os alunos regulamente matriculados no terceiro ano do ensino médio dos estados. Tinha estado com 90% de alunos inscritos no Enem e outros com 20%, 30%. Então, demos um salto importante, estados que estava em 50% foram pra 100%. Até porque é gratuito e é a principal porta de entrada do jovem para a universidade, então, não há motivo para o jovem não se inscrever no Enem”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

O gabarito oficial e os cadernos de questões desta edição serão divulgados no portal do Inep até o dia 20 de novembro.