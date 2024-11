Enem: provas acontecem neste domingo com questões de ciências da natureza e matemática

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 prossegue neste domingo, 10 de novembro, com o segundo dia de aplicação das provas. Os portões abrirão às 12h e fecharão pontualmente às 13h, no horário de Brasília.

No Acre, os portões estarão acessíveis a partir das 10h e serão fechados até 11h. As provas terão início pontualmente às 11h30, com o tempo limite para conclusão marcado para às 16h30.

Durante a tarde, os participantes serão desafiados com 45 questões das áreas de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias, de acordo com o cronograma.

Aqueles que não puderam comparecer ao primeiro dia de provas terão a oportunidade de realizar o exame neste domingo, exceto se não se enquadrarem nas condições previstas para reaplicação. Nesse caso, as notas serão disponibilizadas exclusivamente para autoavaliação, sem valer para o ingresso em universidades.

Além das questões, é fundamental que os candidatos observem atentamente as principais orientações para evitar contratempos:

Horário: As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, com meia hora a menos que no primeiro domingo.

As provas terão início às 13h30 e término às 18h30, com meia hora a menos que no primeiro domingo. Documentação: O uso de documentos digitais, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, e-Título, CNH ou RG via Gov.br, será permitido. Para estrangeiros, a documentação estará de acordo com o Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul.

O uso de documentos digitais, como a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital, e-Título, CNH ou RG via Gov.br, será permitido. Para estrangeiros, a documentação estará de acordo com o Acordo sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul. Caneta: Apenas canetas esferográficas de tinta preta e material transparente são permitidas. Participantes com atendimento especializado poderão usar canetas coloridas, mas somente nas marcações do Caderno de Questões.

Apenas canetas esferográficas de tinta preta e material transparente são permitidas. Participantes com atendimento especializado poderão usar canetas coloridas, mas somente nas marcações do Caderno de Questões. Objetos e eletrônicos: Equipamentos eletrônicos, como celulares, devem ser guardados em envelopes fornecidos pelos organizadores antes de entrar na sala de provas. Outros itens como óculos escuros, chapéus e canetas não transparentes também devem ser armazenados nos envelopes.

Em 2024, o Enem alcançou um índice de participação de 73,4% no primeiro dia de provas, um aumento em relação ao ano passado. Este crescimento é visto como um reflexo da crescente importância do exame como uma das principais portas de entrada para o ensino superior, tanto em instituições públicas quanto privadas, além de ser fundamental para o acesso a programas de financiamento como o Fies.

Ainda, o número de inscrições de estudantes da rede pública aumentou significativamente este ano. Em comparação a 2023, o índice de inscrições de concluintes do ensino médio da rede pública subiu para 94%, com destaque para o avanço no acesso de alunos de diferentes estados.

O gabarito oficial e os cadernos de questões serão disponibilizados no portal do Inep até o dia 20 de novembro, permitindo que todos os participantes consultem seus desempenhos.