Enigma do Medo e Platform 8 são destaques nos lançamentos da semana

Enigma do Medo e Platform 8 (8 番のりば) são destaques nos lançamentos da semana, que conta com a chegada do aguardado game de terror brasileiro produzido pelo YouTuber Cellbit e a sequência do jogo de terror japonês The Exit 8 (8 番出口). Eles foram acompanhados pelo novo lutador Ghostface da série de filmes Pânico em Mortal Kombat 1, o game de ação 2D Nine Sols, o RPG futurista cyberpunk Neon Blood, o simpático game de plataforma Snow Bros. Wonderland e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.