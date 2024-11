Entra no ar plataforma que diz se atestado médico é verdadeiro

A nova plataforma Atesta CFM será um sistema robusto que permitirá a emissão e a validação de atestados médicos com agilidade e segurança. Os médicos poderão gerar os documentos de qualquer local, e cada atestado emitido contará com um código exclusivo para facilitar a verificação. “Somente com a autorização do paciente, o acesso aos dados será permitido, garantindo a privacidade e a proteção das informações”, explicou Gallo. Além disso, a plataforma foi projetada para integrar-se a sistemas corporativos, permitindo que empregadores realizem a verificação de atestados de forma rápida e eficiente, o que promete transformar a dinâmica da emissão de atestados no Brasil.

Com a Resolução 2381/2024, o CFM atualiza as normas para emissão de atestados, substituindo a regulamentação anterior de 2022. Os atestados deverão conter informações obrigatórias, como CPF e foto do paciente, e-mail e endereço profissional do médico, além de um código único para validação rápida e confiável. A digitalização do processo também proporcionará conveniência aos pacientes, que poderão acessar os atestados a qualquer momento, eliminando a necessidade de deslocamentos para obter documentos impressos.

O CFM informou que o uso do Atesta CFM será gratuito para médicos e pacientes. Para os empregadores, o sistema permitirá verificação rápida e confiável dos atestados, integrando-se a sistemas corporativos e potencialmente ao INSS. O CFM já discute futuras parcerias para uma adesão mais ampla, visando facilitar o controle e aumentar a segurança na emissão de documentos médicos.