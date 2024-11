Equipe técnica do MPAC faz vistoria para fiscalizar estrutura e condições do Lar Vicentino

Uma equipe da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), realizou na última sexta-feira (1) uma ação de inspeção no Lar Vicentino, em Rio Branco.

O local abriga dezenas de idosos em situação de vulnerabilidade. O MPAC explicou que foram avaliados a estrutura física do prédio, as condições de armazenamento de alimentos, a salubridade, a segurança e o tratamento dispensado aos idosos acolhidos.

A equipe técnica que acompanhou a inspeção é composta por psicólogos, assistentes sociais e engenheiros do MPAC.