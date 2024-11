‘Era ele quem me dava forças’, diz mãe de adolescente que morreu afogado em passeio escolar

“A equipe aí ela fez a descida de bote, deu tudo certo, ele parou para almoçar até na hora do almoço, eu falei com meu filho, ele mandou mensagem e eu vi alguns algumas fotos que eu tinha pedido. Até 13h36, meu filho me mandou a localização do celular. Depois apareceu uma foto de todo mundo sem colete, sem nada, na água, sem uma boia, sem monitor e eu mandei duas mensagens para ele. Falei ‘filho, você tá no rio, toma cuidado’. Ele recebeu, mas ele não viu e não me respondeu”, contou.