Espaço com jogos online gratuitos faz sucesso entre crianças e adolescentes na Gamecon

Just dance, CS, League Of Legends, Valorant… esses são alguns dos títulos que tem chamado atenção das crianças e adolescentes que visitam a Gamecon Acre 2024.

O evento traz a discussão da profissionalização dos jogos e, para mostrar na prática, o segundo piso do evento conta com uma área com espaços para que os jovens joguem os jogos que preferirem.

Em um palco, há disponível o Just Dance, que tem formado filas entre os adolescentes. Em uma sala, há também um jogo de futebol por console. Em outro espaço, há 10 computadores que estão disponíveis com os jogos mais famosos entre os adolescentes.

Para participar, basta chegar e aguardar a vez, de forma 100% gratuita.

Além disso, há ainda os jogos de tabuleiro, em outro espaço também no segundo piso, que também estão disponíveis para serem jogados e, alguns, disponíveis para compra.

Confira imagens do espaço: