Estado certifica detentas que concluíram curso profissionalizante

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), em parceria com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), entregou, na sexta-feira, 8, os certificados das 16 alunas privadas de liberdade, do curso de Assistente Administrativo. A formação é uma parceria entre as três instituições, e possibilitou a profissionalização das apenadas na área administrativa.

Com a expectativa de sair em pouco mais de um ano, R. B. S. faz planos para conquistar um emprego na área de formação: “Eu já estou perto de ir embora e eu quero mudar a minha vida. Eu trabalhei na parte da educação, como auxiliar de serviços diversos. Aí agora é uma nova oportunidade para mim, até conseguir subir de cargo, quem sabe, um auxiliar administrativo da educação”, falou ela.

A professora do curso de assistente administrativo, Delzilene Queiroz de Lima, explica que a área tem bastante oferta de emprego e que isso vai ajudar as mulheres a se recolocar no mercado de trabalho após saírem do Sistema Prisional: “elas já vão sair preparadas para o mercado de trabalho, porque, como nós sabemos, o assistente administrativo é uma área de trabalho que não falta, né? Em todo lugar que elas forem, vão precisar desse certificado”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, ressaltou a parceria entre as instituições que possibilitaram que essa formação fosse oferecida para as mulheres privadas de liberdade: “Nós efetivamos a entrega do certificado do curso de Assistente Administrativo para 16 apenadas que cumprem pena na Unidade Penitenciaria Feminina. Temos que agradecer as instituições parceiras como a Secretaria de Educação, o Ieptec, o próprio Judiciário e a Senappen”.

A diretora de ensino do Ieptec, Mara Lima, que estava representando o presidente da instituição, Alírio Wanderlei Neto, explica que as três instituições parceiras cumprem um papel social muito importante na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade: “A gente acredita que a educação seja essa porta para melhorar a qualidade de vida delas lá fora. Então, o Ieptec, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, o Iapen, está nada mais, nada menos que cumprindo o seu papel social, que nós existimos para isso, é para atender as pessoas que estão em vulnerabilidade social, e esse momento é um momento importante para essas três instituições”.

Jessé Dantas, chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Educação, explica que este foi um momento importante, possibilitado pelos servidores das instituições e que visa o benefício das mulheres privadas de liberdade: “pela primeira vez, a Secretaria de Educação consegue ofertar um curso de qualificação vinculado à matriz curricular da educação básica. E isso foi possível graças ao apoio de todos os servidores da escola, do Iapen, do próprio Ieptec. E quem se beneficia com isso são as nossas alunas. Como o nosso secretário Aberson [carvalho] sempre coloca, nós temos que olhar para os nossos alunos, verificar quais são as suas necessidades. Eu acho que é isso que o Estado está fazendo aqui hoje”.

Durante a solenidade de entrega dos certificados, estiveram presentes no dispositivo de honra o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, o diretor de Reintegração Social, André Vinício, a diretora do Presídio Feminino de Rio Branco, Maria José, a diretora de ensino do Ieptec, Mara Lima, o chefe do Departamento de Educação de Jovens e Adultos da SEE, Jessé Dantas, coordenador de Educação, Cultura e Esporte da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Rodrigo Dias, o desembargador e supervisor do GMF, Francisco Djalma, a juíza da Vara de Execuções Penais, Andréia Brito, e o promotor de justiça Rodrigo Curti.