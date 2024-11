Estudantes da Ufac montam ‘excursão’ para votar em Kamala Harris; ônibus sai de Sena Madureira

Um cartaz publicado em um mural da Universidade Federal do Acre (Ufac) viralizou nas redes sociais. A brincadeira anuncia uma excursão para quem deseja votar na atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, na disputa presidencial deste ano.

As eleições americanas acontecem na próxima terça-feira, 05 de novembro. No cartaz que virou meme, os alunos anunciam que o ônibus da excursão saiu de Sena Madureira no domingo, dia 03, às 07h15 e fez três paradas durante a viagem: no Tonheiros Bar, em Rio Branco, em Humaitá, no Amazonas e Capirito, na Venezuela.

“Eleitores da Pensilvânia devem aguardar no Amazonas o ônibus que sai de Telengotengo – Piauí”, brincou.

A brincadeira ainda deixa um aviso: “Não esqueça seu título de eleitor”, mesmo que não sirva para o voto nos Estados Unidos.