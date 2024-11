Estudantes de licenciaturas do Acre devem fazer o Enade neste domingo

Alunos de cursos de graduações no Acre devem fazer o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2024, organizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), neste domingo (24).

Nesta edição, a prova será aplicada exclusivamente a cursos de licenciatura, com avaliação teórica (AT). A abertura dos portões ocorre às 10h e fechamento às 11h. Já o início da prova ocorre às 11h30 e o término às 16h, no horário acreano.

Uma das novidades desta edição é a avaliação da prática (AP). A AP será aplicada durante os estágios supervisionados obrigatórios em escolas de educação básica.

Os participantes tinham que preencher o questionário do estudante até o último sábado (23), o qual está disponível no sistema Enade e que é requisito indispensável para a regularização do aluno no exame teórico e prático.

Veja os cursos de licenciatura da Universidade Federal do Acre (Ifac) que devem realizar a prova

– Ciências Biológicas

– Ciências Sociais

– Educação Física (presencial e EaD)

– Filosofia

– Física (presencial e EaD)

– Geografia

– História

– Letras/Português

– Letras/Inglês

– Matemática (presencial e EaD)

– Música

– Pedagogia

– Química

O que é o Enade?

O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Para mais informações sobre o Enade das Licenciaturas, leia edital Inep n.º 124.