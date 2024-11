Estudantes devem preencher questionário até este sábado para participar do Enade 2024

Neste domingo (24), os estudantes que farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2024 das Licenciaturas devem estar atentos ao prazo para responder ao Questionário do Estudante, que ocorre até as 23h59 deste sábado.

A prova teórica será aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para 283.550 inscritos. O preenchimento completo do questionário é fundamental para a efetiva participação no exame.

A iniciativa visa coletar informações relevantes para caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de sua formação acadêmica. Esses dados são essenciais para compreender os resultados teóricos e práticos dos estudantes no Enade, além de subsidiar os processos de avaliação dos cursos de graduação.

Anualmente, a inscrição no Enade é obrigatória para todos os estudantes de cursos de licenciatura habilitados à avaliação teórica ou prática, conforme o edital.

Uma novidade desta edição é a inclusão de dois tipos de avaliação: a teórica, como é tradicionalmente realizada, e a prova prática para os estudantes de graduações direcionadas à docência.

A avaliação abrangerá cursos de 17 áreas de conhecimento diferentes, incluindo artes visuais, ciências biológicas, letras, matemática, entre outras.

Para garantir uma participação tranquila no exame, os participantes devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição no Sistema Enade para saber o local de aplicação da prova e obter informações sobre atendimento especializado.

Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, com início da aplicação às 13h30 e encerramento às 18h para os participantes regulares (horário de Brasília). Estudantes com tempo adicional aprovado terão uma hora a mais para finalizar a prova.

Sobre o Enade

O Enade é parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), avaliando o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos previstos e o desenvolvimento de competências necessárias para a formação profissional.

É importante que os participantes compareçam ao local das provas com os documentos necessários, como caneta esferográfica preta, Cartão de Confirmação de Inscrição e documento de identidade original com foto válido. Durante a realização da prova, é fundamental seguir todas as orientações para evitar contratempos.