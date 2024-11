EUA fecham embaixada de Kiev devido a “potencial ataque aéreo significativo”

Os Estados Unidos fecharam sua embaixada em Kiev na quarta-feira devido a “informações específicas de um possível ataque aéreo significativo” e disseram a seus cidadãos na Ucrânia para estarem prontos para buscar abrigo rapidamente.

As embaixadas da Itália e da Grécia disseram que também fecharam suas portas após o aviso incomum dos EUA, enquanto a embaixada da França permaneceu aberta, mas pediu aos seus cidadãos que fossem cautelosos.

Na terça-feira, a Ucrânia usou mísseis ATACMS dos EUA para atacar um depósito de armas dentro da Rússia, fazendo uso da permissão recém-concedida pelo governo do presidente dos EUA, Joe Biden, no milésimo dia da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.

A Rússia vem sinalizando para os Estados Unidos e seus aliados há semanas que, se eles derem permissão à Ucrânia para atacar profundamente o território russo com mísseis fornecidos pelo Ocidente, Moscou considerará isso uma grande escalada.

“Por excesso de cautela, a embaixada será fechada e os funcionários da embaixada estão sendo instruídos a se abrigar no local”, disse o Departamento de Assuntos Consulares dos EUA em um comunicado no site da embaixada.

“A Embaixada dos EUA recomenda que os cidadãos americanos estejam preparados para se abrigar imediatamente caso um alerta aéreo seja anunciado.”

O Kremlin disse que não tinha comentários. O chefe da inteligência estrangeira russa, Sergei Naryshkin, disse em uma entrevista publicada na quarta-feira que Moscou retaliaria os países da Otan que facilitassem ataques de mísseis ucranianos de longo alcance contra o território russo.

A agência de inteligência militar da Ucrânia disse na quarta-feira que um posto de comando militar russo havia sido “atingido com sucesso” na cidade de Gubkin, na região russa de Belgorod, a cerca de 168 km da fronteira com a Ucrânia.

A declaração ucraniana levantou a possibilidade de um segundo ataque ATACMS, mas não especificou quem realizou o ataque, quando ele ocorreu ou o tipo de arma utilizada. A Ucrânia também usou drones para ataques profundos contra alvos na Rússia.

A guerra está em um momento agitado, com um quinto do território ucraniano nas mãos dos russos, tropas norte-coreanas posicionadas na região russa de Kursk e dúvidas sobre o futuro da ajuda ocidental, com o retorno do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca.