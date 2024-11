Ex de homem-bomba respira por aparelhos: “Chance é praticamente zero”

Ex de homem-bomba estava com a “pele caindo, na carne viva”

Vizinhos que ajudaram Daiane Dias relataram cenas de desespero durante o resgate da mulher.

Segundo a recicladora Maria Lúcia, vizinha da mulher, Daiane pedia socorro e clamava pelo nome de Francisco Wanderley Luiz, o Tiü França. O tempo todo a ex-mulher dizia que queria morrer com ele.

Ainda de acordo com a vizinha, a pele de Daiane estava “muito queimada, com a pele caindo”. “Foram cenas fortes”, contou ao Metrópoles.

“Eu tentei puxar ela, peguei um cobertor e joguei em cima. Ela estava com a carne viva. Eu consegui arrastar ela para fora e coloquei ela no canto lá da farmácia, mas ela estava pegando fogo. Chamei os bombeiros, mas eles não vieram”, relatou Altair, outro vizinho que ajudou no resgate.

Mais tarde, chegaram os bombeiros e fizeram o resgate, levando a mulher para o Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul. De acordo com profissionais da corporação, Daiane estava molhada com uma espécie de líquido inflamável por todo o corpo. Também foram encontrados vestígios do líquido pela propriedade.