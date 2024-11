Ex de Richthofen, Cravinhos rompe com a mulher dias após o parto

Daniel Cravinhos, atualmente com 43 anos, foi condenado a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais de sua então namorada, Suzane von Richthofen, que também foi sentenciada pelo crime.

Hoje em liberdade no regime aberto, Daniel recentemente se tornou pai pela primeira vez, com a estudante Andressa Rodrigues, de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento há aproximadamente três anos. Contudo, o casal se separou recentemente, e o término tem gerado polêmicas.

“Ele me largou na hora em que mais precisei. Os pontos do parto nem haviam sido retirados. Não conhecia esse lado insensível dele”, disse Andressa ao escritor e jornalista Ullisses Campbell.

Andressa contou que descobriu uma traição clonando o celular do marido enquanto estava grávida. Primeiro ele negou, mas depois admitiu, justificando que passou muito tempo preso em Tremembé e que, agora, deseja se relacionar com mais mulheres. “Daniel repete padrões, pois usou a mesma desculpa para acabar com seu primeiro casamento”, disse a estudante.

O ex-namorado de Suzane von Richthofen também já foi casado com a biomédica Alyne Bento, de 40 anos, de quem adotou o sobrenome para se afastar do Cravinhos, marcado pela ligação com o duplo homicídio.

Procurado por Ulisses, Daniel confirmou que iniciou um namoro com a também biomédica Carolina Andrade, de 26 anos. “Não vou rebater baixarias e infantilidades”, declarou.