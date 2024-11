Ex-namorada delata PRF e diz que transportaram 2 toneladas de cocaína

A cabelereira Suziele Gomes de Oliveira, ex-namorada do policial rodoviário federal (PRF) Raphael Ângelo Alves da Nóbrega, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que realizou quatro viagens de carro com o PRF a Fortaleza, no Ceará, para onde transportaram 2 toneladas de droga.

Suziele prestou depoimento no último dia 7/11, após ser presa no âmbito da Operação Puritas, que investiga esquema de tráfico de drogas interestadual envolvendo PRFs e policiais militares. A droga era entregue ao Comando Vermelho. A coluna teve acesso ao teor da oitiva.

No depoimento à PF, a ex-companheira de Raphael não poupou palavras e disse que se sentia à vontade para falar mesmo sem a presença de um advogado. Ela explicou que foi “abandonada” após ter sido presa em flagrante, em julho de 2023, transportando 542 quilos de cocaína.

Suziele relatou que conheceu Raphael entre 2021 e 2022, período em que tiveram um relacionamento amoroso. Narrou aos investigadores que foi o policial que a convenceu de acompanhá-lo nas viagens para o transporte da droga e que se surpreendeu com o convite, uma vez que Raphael é PRF.

Admitiu que, além de Raphael, ela fez viagens com o PRF Diego Dias Duarte com o mesmo objetivo. Suziele disse ainda que ganhou um celular de Diego para usar especificamente em questões ligadas ao tráfico de drogas.

Raphael Ângelo e Diego Duarte, bem como outros três policiais militares, também foram alvo da Operação Puritas. De acordo com as investigações, os agentes eram responsáveis pelo transporte de toneladas de drogas destinadas principalmente ao Comando Vermelho (CV) no estado do Ceará.

No caso de Suziele, a PF aponta que ela acompanhava os transportes feitos pelo grupo investigado, realizando, entre outras funções, a navegação nas rotas utilizadas pela organização.

Tanto Suziele quanto os policiais obedeciam aos comandos do traficante José Heliomar de Souza, conhecido como Léo e apontado pela PF como mentor intelectual, coordenador e líder da organização criminosa sediada em Porto Velho, Rondônia. Ela disse em depoimento que chegou a receber R$ 15 mil em outubro de 2022 para transportar droga.

PRF e ex foram presos em 2023 com meia tonelada de cocaína

Raphael Ângelo e Suziele Oliveira chegaram a ser presos em flagrante, em julho de 2023, transportando 542 kg de cocaína em Canarana (MT), a 823 quilômetros de Cuiabá. Na ocasião, Raphael capotou a caminhonete que pilotava com as drogas, e o casal tentou empreender fuga, mas foi rendido.

Em um dos aparelhos celulares apreendidos com Suziele, os investigadores encontraram várias buscas e histórico de rotas realizadas para o transporte de entorpecentes.

Naquela época, segundo inquérito da PF a que a coluna teve acesso, Raphael já era investigado por tráfico de drogas e trabalhava lotado na unidade da PRF em Natal, no Rio Grande do Norte. No curso das apurações, a PF identificou que ele recebeu um Jeep Compass como forma de pagamento pelo transporte de drogas.

Raphael foi demitido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em 24 de julho deste ano, em razão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Em relação a Diego Duarte, ele está atualmente lotado na PRF da Bahia, mas já trabalhou na cidade de Guajará-Mirim, em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. Diego foi preso no último dia 7/11. A Polícia Federal apreendeu na casa dele, em Feira de Santana, um cofre com R$ 580 mil e US$ 8,1 mil em espécie.

Outras ligações de Suziele com Heliomar

Em outubro de 2022, Suziele já havia sido abordada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-070, na divisa entre Mato Grosso e Goiás. Na ocasião, a cabelereira estava em uma caminhonete com Heliomar, o mentor intelectual da organização criminosa, e Kevin Rodrigo de Oliveira Santos, que também era investigado, mas faleceu.

Durante aquela abordagem, os agentes da PRF não encontram nenhuma ilegalidade no veículo, mas mesmo assim registraram que os três demonstraram “nervosismo” e deram respostas “contraditórias e pouco coerentes”.

Eles disseram que estavam viajando de Cuiabá (MT) para Goiânia (GO). Mas o fato de Heliomar morar em Porto Velho (RO) fez com que os agentes questionassem ainda mais o trio. Outro dado que chamou a atenção dos policiais naquela ocasião foi o fato de Heliomar ter chegado a cidade com um veículo (Jeep Compass) e sair do município em outro (S10).

José Heliomar explicou que o Jeep Compass foi emprestado por “um amigo que é policial rodoviário federal”. No curso das investigações, ficou comprovado que o tal PRF é Diego Duarte, que tinha alugado o veículo para o trio viajar de Porto Velho até Cuiabá.

A PF, em colaboração com a Corregedoria da PRF, levantou provas de que Raphael Ângelo e Diego Duarte alugavam veículos no nome deles para que o grupo pudesse transportar a droga sem que isso levantasse suspeitas da polícia e da fiscalização das rodovias.