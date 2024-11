Ex-vereador Gentil Clemente de Queiroz comemora 98 anos neste sábado; veja trajetória

Neste sábado (9), o ex-vereador Gentil Clemente de Queiroz celebra seu aniversário de 98 anos no município de Sena Madureira, no Acre. A festa acontecerá às 11h, na residência de sua filha, Albaniza Queiroz, em um momento de confraternização com amigos e familiares.

Natural de Natal, Rio Grande do Norte, Gentil é o caçula de uma família de seis irmãos, sendo quatro homens e duas mulheres. Eles foram criados pelo casal Maria Cavalcante de Albuquerque e Francisco Clemente de Oliveira, ambos originários de Pau dos Ferros, também no Rio Grande do Norte. Após a morte de seus pais, Gentil, aos 13 anos, teve que deixar Pau dos Ferros devido à fome, embarcando em um navio cargueiro com destino ao Acre, onde promessas de trabalho o aguardavam.

Dos seis filhos de Maria Cavalcante e Francisco Clemente, quatro seguem vivos. São eles: Cícero Queiroz, de 91 anos, Filomeno Queiroz, de 98 anos, e Manduka Queiroz, que reside em Belém do Pará e completará 96 anos em janeiro de 2019.

Em entrevista exclusiva ao site ContilNet, Gentil compartilhou sua alegria em celebrar 98 anos e estar cercado de seus familiares em um momento tão especial.

“Estou muito feliz por poder comemorar esta data com a minha família. Aos 98 anos, posso olhar para trás com orgulho de tudo o que conquistei, mas também com gratidão pelas pessoas que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e ajudando ao longo da vida. É uma bênção poder estar aqui hoje, celebrando o que a vida me deu”, afirmou Gentil, com um sorriso emocionado.

A geração do ex-vereador conta com 12 filhos, dos quais 10 estão vivos, além de 77 netos, 59 bisnetos e 9 tataranetos, formando uma grande e unida família.

Gentil Clemente de Queiroz é uma das figuras públicas mais conhecidas na região do Vale do Iaco, com uma trajetória política significativa. Militante do tradicional MDB, ele já exerceu o cargo de vereador, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira e também ocupou a direção da Eletroacre no município. Além disso, exerceu a presidência do MDB municipal por várias vezes.

Ex-vereador entre 1977 e 1982, durante a gestão do saudoso ex-prefeito Aguinaldo Chaves, Gentil é uma referência no município e segue sendo lembrado pelos relevantes serviços prestados à comunidade no de Sena Madureira.

Veja fotos: