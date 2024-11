Fae Farm: como fazer o download do simulador no PC, PS5, Xbox e Switch

Fae Farm é um popular simulador de fazenda, desenvolvido pelo estúdio Phoenix Labs, e no mesmo estilo de Stardew Valley e Harvest Moon. O game, após fazer sucesso no Nintendo Switch e PC, chegou em 22 de outubro para os consoles PlayStation e dia 23 no Xbox, após um breve atraso. O jogo traz a tradicional jogabilidade relaxante pela ilha mágica de Azoria com pitadas de magia que oferecem um diferencial para a aventura.