Fala Operacional Podcast: Entrevista com o Delegado Pedro Paulo Buzolin

Sejam todos bem-vindos ao 40º episódio do Fala Operacional, um marco em nosso podcast dedicado a contar histórias de quem vive e transforma a segurança pública no Acre. Nesta edição especial, gravada nos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel recebe o Delegado Pedro Paulo Buzolin, um profissional cuja trajetória é sinônimo de dedicação, superação e excelência no serviço público.

De Goiás ao Acre: Uma Jornada pela Segurança Pública

Natural de Rio Verde, Goiás, Pedro Paulo cresceu em um ambiente marcado pela vocação para a segurança pública. Filho de um delegado e de uma escrivã judiciária, desde cedo ele vivenciou os desafios e a importância do trabalho policial. Inspirado pelo pai, formou-se em Direito e tomou posse como delegado no Acre em 2010, assumindo sua primeira lotação em Plácido de Castro, cidade fronteiriça com a Bolívia.

Ele compartilha como essa experiência inicial foi crucial para moldar sua visão sobre a profissão, enfrentando desafios como a precariedade da estrutura e a necessidade de fortalecer a segurança na região. Pedro Paulo ressalta que o contato próximo com a comunidade foi essencial para construir uma relação de confiança e efetividade no trabalho policial.

Trajetória de Destaque na Polícia Civil do Acre

Após Plácido de Castro, Pedro Paulo assumiu a Delegacia de Repressão ao Entorpecente (DRE) em 2011, onde exerceu a função de delegado titular até 2016. Nesse período, coordenou diversas operações, incluindo a maior apreensão de drogas do Acre: mais de 1 tonelada de entorpecentes.

Entre 2016 e 2018, foi responsável pela 5ª Regional(atualmente 3ª Regional), acumulando com o município de Porto Acre, onde enfrentou o impacto da execução de um policial penal. Em 2019, a convite do então Secretário de Polícia Civil, assumiu a Diretoria de Inteligência, exercendo a função até 2020, quando passou a atuar na Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e na FICCO. Desde 2021, lidera o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), controlando as operações e a logística do órgão.

Destaques Pessoais e Profissionais

Além de delegado, Pedro Paulo é um atleta exemplar. Desde adolescente, pratica jiu-jitsu, esporte no qual já foi medalhista internacional, conquistando prata em 2014, em um torneio realizado em Los Angeles, nos EUA. Devido a lesões, migrou para treinos de triátlon e maratonas, incluindo desafios como o Ironman.

E não para por aí: o delegado também é reconhecido como um excelente cozinheiro por seus colegas e amigos, equilibrando a vida profissional, esportiva e pessoal com maestria.

Um Caso que Marcou sua Trajetória

Entre os casos marcantes de sua carreira, Pedro Paulo relembra um de extorsão mediante sequestro, ocorrido em 2022, envolvendo outro estado. A investigação foi descrita como um verdadeiro jogo de xadrez, onde qualquer erro poderia resultar na morte da vítima. O caso foi tão desafiador que o delegado passou noites sem dormir, mas sua dedicação garantiu um desfecho bem-sucedido.

O Interior e a Capital: Desafios Diferentes

Pedro Paulo destacou a diferença entre comandar delegacias no interior e na capital. No interior, ele observa que poucas prisões podem trazer meses de paz, enquanto na capital, mesmo com centenas de prisões, a criminalidade não desacelera.

Projeto Social

Pedro Paulo é um dos idealizadores do Projeto Samaúma, uma iniciativa sem fins lucrativos que se dedica a levar alegria e solidariedade às comunidades ribeirinhas que vivem ao longo dos rios Purus e Juruá. Essas regiões, de difícil acesso, dependem exclusivamente do transporte fluvial, o que torna o projeto ainda mais desafiador e significativo. O Samaúma proporciona momentos de felicidade, especialmente para as crianças, distribuindo ovos de Páscoa, promovendo apresentações com palhaços e realizando outras atividades lúdicas que despertam esperança e fortalecem os laços comunitários. O projeto é um exemplo inspirador de como pequenos gestos podem fazer a diferença nas vidas de pessoas que vivem em locais isolados, valorizando suas histórias e sua dignidade.

Inspiração e Comprometimento

Neste episódio, descubra a trajetória de um delegado que transforma desafios em oportunidades de aprendizado, demonstrando um compromisso inabalável com a ética, a dedicação e a humanidade em sua missão de servir à sociedade.

️ Não perca! O episódio já está disponível no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Acompanhe e inspire-se com as histórias de quem faz a diferença na segurança pública do Acre!