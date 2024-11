Feijoada ‘Faz o 5 e Vem com Marina’ reunirá advocacia em último grande ato de campanha

A proposta é uma só: celebrar o bom debate feito ao longo das últimas semanas com as propostas construídas para alavancar a área, além de refirmar o compromisso de estar sempre em defesa da classe. Assim será a feijoada “Faz o 5 e Vem com Marina”, evento que reunirá a advocacia acreana neste sábado, 16, no Afa Jardim, a partir das 12h, como o último grande ato da campanha de Marina Belandi à Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB-AC).

Além do clássico prato que impera na mesa dos brasileiros aos fins de semana, a atividade contará com o “Espaço Kids”, direcionado às crianças com brincadeiras e cuidadores especializados para garantir o bem-estar dos pequenos e a inclusão das advogadas que são mães. Durante a atividade, os presentes também compartilharão seus ideais por uma Ordem melhor junto com a candidata. De acordo com os organizadores, o evento é gratuito e aberto para todos os profissionais da área.

“É a nossa forma de demonstrar a alegria de ter feito nosso Plano de Gestão junto com a advocacia acreana, ouvindo o maior número de pessoas possíveis, o orgulho de fazer história ao ser a primeira mulher candidata à Presidência da Ordem e o prazer de estar próximo dos nossos colegas, desde a Jovem Advocacia até a Advocacia Criminal. Foi assim que a nossa campanha caminhou até aqui, com bons sentimentos, sem ataques pessoais a ninguém, e muita esperança”, diz Marina.

Fora os apoiadores da Chapa 5, que conta com o professor Adriano Iurconvite como candidato a vice-presidente, a advogada espera contar com a presença de profissionais que ainda não optaram por uma escolha. “Todos os que quiserem vir, compartilhar e pontuar suas visões sobre a advocacia serão muito bem recebidos. Nós prezamos pelo respeito às opiniões e sempre querendo escutar mais pessoas. Afinal, ninguém trabalha e muda a realidade sem ajuda”, finaliza.