Feira Pit Stop proporciona diagnóstico gratuito de veículos e mostra força do empreendedorismo do setor no Acre

Nos dias 23 e 24 de novembro acontece a Feira Pit Stop, em Rio Branco, com a disponibilização do serviço de diagnóstico automotivo de forma gratuita. Essa é sexta edição do evento realizado pelo Sebrae, Fecomércio e Sincopeças, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da manutenção preventiva e a segurança veicular.

A coordenadora de negócios do Sebrae no Acre, Ruama Demir, destaca a importância do empreendedorismo neste setor para economia local. “Está crescendo o número de micro e pequenas empresas especializadas em oferecer serviços de manutenção veicular e comercialização de peças. O Sebrae busca incentivar esse crescimento, proporcionando qualificação especializada para a gestão desses negócios através de uma iniciativa focada no segmento, chamada “Autogestão: centros automotivos”, desenvolvido em parceria com a Fecomércio e o Sincopeças”, destaco

Durante o evento, cerca de 30 empresas vão apresentar produtos e serviços que englobam desde a manutenção preventiva até a estética automotiva. O evento será realizado no estacionamento da Uninorte e estarão arrecadando doações de 1kg de alimento não perecível.

Serviço:

23 de novembro de 2024 das 8h às 17h

24 de novembro de 2024 das 8h às 12h

Local: Estacionamento da Uninorte

Endereço: Alameda Alemanha, nº 200. Jardim Europa, Rio Branco – AC.

Entrada: 1kg de alimento não perecível