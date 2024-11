FFWS Global Finals: Fluxo é campeão mundial com queda iluminada

Em Kalahari, a RRQ Kazu finalmente tropeçou e caiu cedo, dando chance aos brasileiros de encostarem na tabela. O Corinthians, além de ter chegado no Top 3, também eliminou a Buriram no começo da Queda. No outro lado da safe, a E1 jogou muito bem para garantir um Team Wipe na HUA, além de outros abates pelo mapa, e chegou forte no late game junto com Fluxo, paiN, Corinthians e Twisted Minds. Com todos os times brasileiros brigando entre si, o time saudita só precisou esperar o fim da troca para avançar nos brasileiros já debilitados e garantir o Booyah!.