Filho de Cristiano Araújo vê objetos do pai pela 1ª vez após 9 anos de morte

O filho do cantor Cristiano Araújo (1986-2015), Bernardo Araújo, 11, abriu pela primeira vez neste domingo (24) uma caixa com os pertences do pai, nove anos após a morte do sertanejo.

O menino tinha dois anos quando Cristiano Araújo morreu, em um acidente de carro, e agora celebrou a permissão de sua mãe Elisa Leite, que guardou alguns objetos especiais.

“O dia que a minha mãe, Elisa Leite, deixou eu abrir as caixas com as coisas do meu pai”, escreveu Bernardo.

Elisa também mostrou os pertences embalados e explicou que os guardou para mostrar ao filho quando ele estivesse maior.

“Depois de nove anos deixei o Be abrir as caixas com as coisas do pai dele, que guardei para ele ter de lembrança quando fosse maior”, contou.

Dentre os objetos especiais estavam uma camiseta que o cantor usou no aniversário de dois anos de Bernardo e uma carta de Cristiano Araújo para a mãe do menino.

“Carta que meu pai escreveu para mim e para ele no Dia das Mães para minha mãe”, revelou Bernardo.

Em uma publicação em seu Instagram, Bernardo apareceu vestindo a camiseta especial guardada por Elisa. “Que alegria estar usando a mesma camiseta que meu pai usou há 9 anos no meu aniversário de 2 anos”, escreveu.

O cantor Cristiano Araújo morreu aos 29 anos, enquanto voltava de um show em Itumbiara, no sul de Goiás. Além dele, sua namorada, Allana Moraes, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos.

Além de Bernardo, fruto do relacionamento do cantor com Elisa Leite, o músico também deixou o herdeiro João Gabriel, 15, de sua relação com Luana Rodrigues.