Neste domingo (24), a partida entre Flamengo sub-20 e Santa Cruz-AC movimentou toda a capital acreana, com registro de uma das maiores festas do futebol acreano na reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

A partida encerrou em 2 a 1 para o time rubro-negro, que agitou a arquibancada com mais de 13 mil pessoas. O evento destaca o fortalecimento do atletismo no estado, e trouxe alegria e emoção para a população que compareceu em peso.

Veja as fotos: