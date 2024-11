Flaviano Melo passou mais de 10 dias internado em São Paulo e não resistiu à forte infecção

O ex-governador e ex-deputado do Acre, Flaviano Melo morreu nesta quarta-feira (20), vítima de complicação de uma pneumonia, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. o político estava internado desde o dia 9 no local considerado um dos melhores do Brasil e da América Latina.

O falecimento de Flaviano foi confirmado no início desta tarde pela equipe médica, que informou morte cerebral e desligamento dos aparelhos.

O ex-governador e ex-deputado acreano chegou a passar seu aniversário, que ocorreu dia 17 de novembro no hospital, e recebeu uma homenagem de sua esposa, Luciana Videl.

“‘Hoje o dia amanheceu com um misto de saudade e esperança. Há exatos 18 anos, às vésperas do teu dia 17 de novembro, a casa se enchia de alegria com a tua empolgação para celebrar como só você sabia: reunindo os amigos do velho MDB ou a família, sempre com a certeza de que ‘meu aniversário tem que ser comemorado no DIA.’ E assim seguíamos, com tua energia vibrante iluminando tudo ao redor”, disse.

Flaviano Melo foi prefeito da capital acreana entre 1983 e 1986, e de 2001 a 2002. Ingressou como governador do estado em março de 1987 e encerrou em abril de 1990.