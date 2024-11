Flay estreia no sertanejo e promete single com “cara de modão”

Cantora e ex-BBB, Flay, 30, está prestes a fazer uma estreia no gênero musical sertanejo. A artista lança “Zona Leste” em 14 de novembro e, à CNN, disse que quer fazer música “com cara de modão”.

A nova faixa, segundo Flay, é uma “celebração de suas raízes sertanejas” e uma forma de se conectar ainda mais com seu público. Para a canção, ela trabalhou com o produtor Jenner Melo, nome que já esteve ao lado de artistas como Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano, Felipe Araújo, Israel Novaes e Naiara Azevedo.

“Os fãs me pedem há muito tempo para cantar sertanejo, e essa é a minha forma de atender a esse pedido especial. Eu sempre cantei esse estilo, faz parte de mim e das minhas raízes. Dessa vez, quis resgatar o verdadeiro modão, trazendo a essência do sertanejo brasileiro e misturando com um toque da música latina”, explica Flay.

A artista ainda deixa claro que “Zona Leste” é uma homenagem ao sertanejo raiz, com todas as características e a emoção que só o modão pode trazer. “Eu quero que essa música faça as pessoas sentirem algo especial, que desperte aquela emoção única. Não vai ser um sertanejo comum dos dias atuais; vai ser algo com cara de modão”, completa a artista.

Ela deseja que cada ouvinte sinta a música na alma: “Quando a gente escuta uma canção que toca, é como se algo despertasse dentro da gente. Espero que as pessoas possam colocar a mão no peito e cantar junto.”

O último álbum de Flay foi um projeto pop e trilíngue, ao trazer a cantora entoando canções nas línguas português, inglês e espanhol.