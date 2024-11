Fluminense vence o Palmeiras e é campeão do Brasileirão sub-17

O Flumimense é campeão do Brasileirão sub-17! Os Moleques de Xerém venceram o Palmeiras, nesta sexta-feira, por 2 a 0, no Allianz Parque, e garantiram o segundo título para o clube no torneio – em 2020 a equipe bateu o Athletico-PR.

Campeão da Copa do Brasil neste ano, o Flu não se intimidou com o estádio com mais de 8 mil palmeirenses e se impôs na etapa inicial. Aos 21 minutos, Isaque abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 49 minutos, Wesley Natã recebeu ótimo passe, driblou o goleiro Kauan Lima e ampliou. Na etapa final, o Palmeiras foi com tudo ao ataque e pressionou, mas não conseguiu evitar a derrota. Com a taça, o Flu confirma a sua hegemonia no sub-17 em 2024!