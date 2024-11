Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fluminense e Grêmio entram em campo nesta sexta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Premiere, o sportv e o sportv4K transmitem ao vivo para todo o Brasil. Você pode acessar/assistir no ge.globo e no globoplay (clique aqui para seguir todos os lances).

O Fluminense vem de derrota para o Vitória, por 2 a 1, e tem no jogo contra o Grêmio um duelo direto para se afastar do Z-4. Ainda há dúvidas sobre a participação de Thiago Silva, que voltou a treinar na segunda-feira no CT Carlos Castilho.

O Grêmio chega para o confronto depois de superar com dificuldade o lanterna do Brasileirão, por 3 a 1. Porém, para o técnico, o desempenho pouco importa e o foco no momento é alcançar a pontuação necessário para garantir a permanência na primeira divisão.

Onde assistir

Transmissão : Premiere, sportv e sportv4K.

: Premiere, sportv e sportv4K. Tempo real: o ge acompanha todos os lances em tempo real (clique aqui).

Escalações prováveis

Fluminense – Técnico: Mano Menezes

O Fluminense poderá contar novamente com Nonato, que vai voltar a ser relacionado após desfalcar o time com uma fratura no nariz. Ainda há uma dúvida, entretanto, sobre a utilização de Thiago Silva. O técnico Mano Menezes ainda vai definir a situação do zagueiro, que não atua desde o dia 25 de setembro.