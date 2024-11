Focos de queimadas no Acre recuam em novembro, mas números ainda batem recorde em 2024

O Acre encerrou o mês de novembro com 159 focos de queimadas, de acordo com a plataforma BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Se comparado com novembro do ano passado, quando o estado registrou 160 focos, houve queda de apenas 1 foco, o que representa estabilidade.

Contudo, em 2024, o Acre já registrou mais de 8,6 mil focos de queimadas. Um recorde no acumulado. Comparando com o total dos focos registrado em 2023 – de janeiro a dezembro -, quando o estado teve 6.562 focos, apenas em 10 meses de 2024, o Acre já registrou quase 2 mil focos a mais.

A previsão é de que o número total de 2024 deve bater recordes, justamente porque ainda falta 1 mês para o ano acabar e os focos de incêndio seguem sendo registrados.

Os dados referentes ao mês de outubro deste ano, mostram um aumento de 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Em outubro de 2024, o Acre registrou 1.876 focos nos 31 dias do mês. No ano passado, durante o mesmo período, o registro total foi 1.675 focos.