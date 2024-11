Foragido reage a abordagem policial, aponta pistola para PMs e acaba ferido com tiro de fuzil

O foragido da justiça Cleiton Viana Mourão, 25 anos, reagiu à prisão e foi ferido com um tiro após apontar uma arma de fogo para o policiais militares, na tarde desta quinta-feira (31), na Travessa Moacir Marinho Castro, no bairro Eldorado, no município de Brasiléia, no interior do Acre. Na mesma ação, um comparsa de Cleiton também foi preso pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações de policiais militares da equipe do GIRO (Grupo de Intervenções Rápidas e Ostensivas), do BOPE, uma guarnição recebeu uma denúncia de que homens estariam em uma residência armados e se preparando para realizar um ataque a membros de outras facções criminosas.

De posse da denúncia, os militares foram até o endereço mencionado e, ao chegarem ao local, avistaram uma pessoa correndo para uma área de mata que dá acesso ao Rio Acre. O comparsa de Cleiton não resistiu e se entregou; com ele, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes e dinheiro trocado, caracterizando o tráfico de drogas.

Os militares decidiram aguardar o retorno do fugitivo, montando uma campanha para esperar sua volta. O homem que fugiu, Cleiton, é foragido da justiça e estava armado com uma pistola. Ao retornar para a casa, ele foi cercado e tentou correr, mas, ao apontar a pistola para os militares do GIRO, foi necessário realizar um disparo que atingiu sua perna esquerda. Após ser ferido, Cleiton foi socorrido e levado ao Hospital Raimundo Chaar. Em seguida, foi reavaliado e encaminhado para Rio Branco.

O comparsa foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde as medidas cabíveis deverão ser tomadas.