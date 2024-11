Futebol Internacional: Previsões e Apostas na 1Win para a Copa da Ásia 2025

Japão: Conhecida por seu futebol técnico e organizado, a seleção japonesa é uma das favoritas. Com um histórico de bons desempenhos na competição, o Japão conta com uma defesa sólida e um ataque rápido, liderado por jovens talentos emergentes.

Coreia do Sul: Tradicional rival do Japão, a Coreia do Sul traz um estilo mais físico e competitivo. Com jogadores que atuam nas ligas europeias, a seleção coreana tem uma linha ofensiva perigosa e costuma ser eficiente em jogos de mata-mata.