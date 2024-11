G20: chefes de Estado e primeiras-damas recebem kits com braceletes indígenas do Acre

“Do Brasil para o mundo” é o nome do kit distribuído para os chefes de Estado e primeiras-damas que participaram da Cúpula do G20, na última segunda-feira (18), no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro.

O kit é composto, principalmente, por uma garrafinha estampada pela marca Farm Rio, que foi convidada para representar o Brasil como representante nacional do evento. Além da garrafa, estão outros produtos como chinelo, lenço, camisa e um bracelete Yawanawá, dos povos indígenas do Acre.

Segundo o jornal O Globo, os objetos que compõem o kit fazem uma releitura das cores da bandeira nacional. O bracelete Yawanawá, do povo indígena do Acre, representa a cultura tradicional.

G20 no Rio de Janeiro

O evento é um encontro dos líderes das 19 principais economias do mundo, além da União Europeia e, recentemente, a União Africana. O encontro acontece no Museu de Arte Moderna no Rio, no Aterro do Flamengo, nesta segunda e terça-feira.