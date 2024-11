GIGANTE DAS ÁGUAS: fotógrafo registra maior jacaré do Brasil

O Rio Araguaia encanta por sua biodiversidade vibrante, que atrai pesquisadores e amantes da natureza. Recentemente, o fotógrafo Octávio capturou imagens marcantes de um gigante jacaré-açu.

O imenso réptil foi flagrado aguardando pacientemente para atacar peixes, exibindo toda a sua imponência.

O jacaré-açu (Melanosuchus niger) domina os rios brasileiros como o maior representante da sua espécie. No entanto, esse predador atinge até seis metros de comprimento e pesa cerca de 300 kg.

Sua coloração escura e imponência visual impressionam qualquer observador. No Rio Araguaia, essa espécie exerce papel crucial no equilíbrio do ecossistema.

Pesquisadores monitoram o jacaré-açu em áreas de proteção ambiental, como a APA Meandros do Rio Araguaia, em Goiás.

Além disso, esses esforços garantem a preservação da espécie e de seu habitat, essencial para a manutenção da biodiversidade local.

Além do gigante brasileiro, o registro também capturou botos-cor-de-rosa, criaturas únicas e emblemáticas desta região, além de cardume de peixes, reforçando a riqueza da fauna local. As imagens destacam a biodiversidade exuberante do Araguaia, um verdadeiro espetáculo natural.

Veja o vídeo: