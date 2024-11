Além de se descobrir na cozinha, Giorgia diz que um dos maiores aprendizados que teve foi acreditar em si mesma. “Conforme ia chegando perto do top 10, depois o top 5, eu fui entendendo que, na verdade, eu era bem capaz [de chegar à final]”, descreve. “É uma competição com outras pessoas, mas, principalmente, com a gente mesmo.”

Menu de final

Na final, Giorgia e José Roberto tiveram que apresentar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa, para Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. A última etapa contou ainda com a presença de Diego Lozano, chef pâtissier jurado do MasterChef Confeitaria.

“Para mim, foi muito emocionante poder entregar um menu que tinha exatamente o que eu queria mostrar. É uma oportunidade única”, celebra a finalista. “Ouvir as avaliações positivas sobre cada detalhe foi o mais incrível de tudo. Foi importante para eu acreditar em mim como cozinheira, que agora é o que eu quero fazer da vida.”

De entrada, ela preparou um crudo de peixe com aguachile de acerola e maxixe. A ideia foi apresentar um prato que fosse a cara do Brasil, trazendo inclusive a cor vermelha do pau-brasil, planta tão emblemática do nosso país.

No prato principal, a catarinense serviu uma massa recheada de camarão, chuchu e beurre blanc de vinho do Porto branco. O preparo traz não só mais referências ao Brasil, mas também a Portugal e Itália, países nos quais a cozinheira morou.

Para finalizar, a sobremesa foi um sorvete de tapioca com lírio-do-brejo, manga, curry e crocante de castanha com rapadura. O prato, em tons de amarelo, representa um “pote de ouro no final do arco-íris”, como explica a própria campeã.

Eu só cheguei até aqui porque eu acreditei em mim mesma, acreditei nas minhas ideias, principalmente porque eu tive a coragem de chegar até aqui, fazer um menu que talvez não seja tão óbvio. Foi um menu arriscado, mas fui com confiança.

Giorgia parabeniza José Roberto

Amigos dentro e fora da cozinha do MasterChef, Giorgia parabeniza a vitória de José Roberto. “Sou muito feliz e orgulhosa do José Roberto, porque ele mostrou muita coisa incrível. Ele é um cara muito f*da que eu admiro”, declara a competidora.

Para ela, ser vice-campeã tem um sabor agridoce. “Queria muito ter ganhado, mas estou muito feliz por ter chegado aonde eu cheguei. Acho que ‘perder’ o prêmio é uma dor, mas a gente ganha mais do que perde só de chegar até aqui”, conclui.

O que rolou na final do MasterChef 2024