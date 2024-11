Gladson coloca broche em terno de Flaviano Melo durante velório, em Rio Branco

O governador do Acre, Gladson Cameli, chegou ao velório do ex-governador Flaviano Melo, na tarde deste sábado (23), para acompanhar o cortejo.

Emocionado, Cameli relembrou sua relação política e pessoal com Flaviano, e revelou ter sido orientado por ele durante sua gestão. “Ele sempre foi muito respeitoso, e vou ser sincero, me orientou várias vezes. Lembro que durante a transição do meu primeiro mandato como governador ele me deu algumas sugestões. Esse é um momento que a gente não esqueci. Eu perdi um amigo”, disse.

Ao se aproximar do corpo, Gladson colocou o broche de governador em Flaviano.

Gladson destacou, ainda, o legado deixado por Flaviano durante sua carreira política no estado do Acre. “É uma referência. A gente perde não somente um grande político, é um pai e um amigo que nos deixa. Não tenha dúvida que eu tenho a certeza de que ele cumpria a missão dele”, ressaltou.