Gladson publica exonerações e anuncia nova diretora na Sesacre; veja lista completa

O governador Gladson Cameli publicou uma série de exonerações e nomeações de servidores públicos comissionados, com mudanças na estrutura das secretarias e órgãos do governo. A lista foi publicada no Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (1).

Dentre as mudanças, está a designação de Amanda da Costa Vasconcelos para responder pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH, durante o período de 30 de outubro a 12 de novembro de 2024.

Além de nomear Nadine Lourhane Lopes DE Moraes para exercer o cargo de Diretora de Regulação e Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Veja nomeações e exonerações:

Designar a Secretária Adjunta, AMANDA DA COSTA VASCONCELOS, para responder pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH, durante o período de 30 de outubro a 12 de novembro de 2024. Art. 2º Após o período de que trata o art. 1º, aplica-se o disposto no Decreto nº 7.100, de 14 de junho de 2024.

Exonerar RELBEN FERREIRA DA SILVA do cargo de Diretor de Regulação e Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nomeado através do Decreto nº 6.607-P, de 18 de abril de 2024. Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nomear NADINE LOURHANE LOPES DE MORAES para exercer o cargo de Diretora de Regulação e Redes de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Exonerar PEDRINI PENHA E PENHA do cargo de Gerente-Geral do Complexo Regulador Estadual, tipificação VI, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE, nomeada através do Decreto nº 1.025-P, de 16 de janeiro de 2023

Nomear LUCIANA PEREIRA DE SOUZA para exercer o cargo de Gerente-Geral do Complexo Regulador Estadual, tipificação VI, da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.