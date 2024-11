Gladson recebe Alan Rick em reunião no Palácio e diz que parceria com o senador ‘é essencial’

O governador Gladson Cameli recebeu o senador e coordenador da bancada federal do Acre, Alan Rick, no Palácio Rio Branco, na manhã desta terça-feira (19), numa agenda que tinha como foco a articulação de projetos estruturais para o Acre.

Gladson agradeceu Alan pela parceria com o Governo e destacou sua atuação no Senado Federal.

“A parceria com o senador Alan Rick e a bancada federal é essencial para o avanço de projetos que transformam a vida dos acreanos. Alan tem sido um grande aliado do nosso estado, e juntos estamos construindo um Acre mais forte e sustentável”, afirmou o governador.

O senador apresentou alguns de seus projetos ao governador, como a revitação de aeródromos espalhados pelo Estado, a duplicação da Rua Isaura Parente e a construção de aterros sanitários.

“Os prefeitos do interior têm nos procurado com pedidos para expandir iniciativas habitacionais. A união entre governo estadual, bancada federal e governo federal será crucial para atender essas demandas e proporcionar dignidade às famílias acreanas”, declarou o senador.

Gladson quer um trabalho integrado com o mandato de Alan: “Este é o momento de reforçarmos parcerias e trabalharmos de forma integrada. Com o apoio de aliados como o senador Alan Rick, podemos garantir que os projetos saiam do papel e beneficiem a população do Acre”, concluiu o governador.

Eleições de 2026

Uma das questões mais discutidas nos bastidores da política acreana, atualmente, é a disputa de 2026, na qual Gladson e Alan são figuras importantes. O atual chefe do executivo vai entrar na disputa por uma das duas vagas no Senado e Alan pavimenta sua candidatura ao Governo. A questão é: o senador quer o apoio de Gladson, mas a frente ampla da direita no Acre – do qual os dois fazem parte – tem, pelo menos, outros três nomes sendo cotados para a disputa: Mailza, Bocalom e Nicolau. Como vai se resolver esse bolo batido a muitas mãos? Não sabemos!