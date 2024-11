Gonzaga destina emenda para o maior campeonato feminino do Acre; confira

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, prestigiou neste final de semana a final do Campeonato de Futebol Feminino no município de Porto Walter. Os recursos para compra de uniformes, material esportivo e premiações são fruto de emenda do parlamentar.

A competição reuniu jogadores de várias comunidades isoladas do município e teve a equipe Garotas do Ilha Verde como a grande campeã do campeonato levando para casa o troféu e premiação de R$ 10 mil reais. A equipe venceu o time adversário por 4 x 1 na final.

O deputado Gonzaga, que defende investimentos em esporte como forma de incentivar jovens a praticar atividade física e evitar que entrem no mundo do crime, parabenizou a Prefeitura de Porto Walter pela iniciativa e afirmou que a Aleac estará sempre à disposição para apoiar o esporte acreano.

“Quero parabenizar o prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo por terem coordenado esse campeonato que reuniu equipes ribeirinhas de vários rios e igarapés de Porto Walter. Fiquei feliz em ver esse estádio lotado com pessoas alegres e participativas, não tem dinheiro que pague isso. No próximo ano nós iremos novamente fazer uma emenda para que esses eventos de lazer e alegria que reúnem jovens e mulheres ocorram novamente”, disse o deputado.

O prefeito César Andrade agradeceu ao deputado Luiz Gonzaga pela emenda que possibilitou a realização do campeonato.

“Esse campeonato nasceu lá atrás idealizado pelo nosso vice. E nada mais justo do que integrarmos essa competição nas ações da prefeitura. Quero parabenizar o nosso vice e agradecer o deputado Gonzaga pelos recursos e por apoiar o esporte no nosso município. Todos estão de parabéns”, destacou o prefeito.