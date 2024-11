O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga, ganhou festa de aniversário surpresa antes do início da sessão ordinária desta terça-feira (26), na Casa do Povo.

O momento foi organizado pelos demais deputados e assessores, na sala de reuniões da casa, com direito a bolo e orações.

Gonzaga completou 65 anos na última quarta-feira (20). As comemorações só aconteceram nesta terça por conta das agendas externas do presidente.