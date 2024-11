Google lança a primeira versão de testes do Android 16 para desenvolvedores

O Google lançou nesta terça (19) a primeira prévia do Android 16 , disponibilizada para desenvolvedores em celulares da linha Pixel . A compilação traz algumas das novidades que deverão ser adicionadas à próxima versão do sistema operacional prevista para estrear no segundo trimestre de 2025.

Um dos recursos da atualização destacados pela gigante de Mountain View é a nova API para o seletor de fotos do Android. Com ela, será possível integrar a ferramenta diretamente aos aplicativos, facilitando o compartilhamento de fotos e vídeos, evitando conceder permissões de acesso a todo o dispositivo.

Tecnologia, negócios e comportamento sob um olhar crítico.

Também há uma API renovada da plataforma Conexão Saúde para realizar leitura e gravação de registros médicos no formato FHIR. A novidade deve permitir que apps e dispositivos compartilhem informações sobre a saúde do usuário da mesma maneira que relógios e pulseiras inteligentes fazem, com o consentimento do usuário.

Outra presença em destaque na primeira prévia do Android 16 para desenvolvedores é a versão mais recente do Sandbox de privacidade do sistema operacional. O recurso ajuda a melhorar a privacidade do usuário na web, ao mesmo tempo em que oferece soluções para que as empresas alcancem bons resultados com a publicidade.

Lançamento antecipado

Nos últimos cinco anos, o Google lançou a versão Developer Preview 1 do Android em fevereiro, mas desta vez se antecipou alguns meses, sugerindo que o lançamento do Android 16 pode acontecer antes do previsto. Segundo o cronograma oficial, a segunda prévia da versão será fornecida em dezembro.

Já o primeiro beta público do Android 16 deve estar disponível em janeiro, caso o calendário divulgado seja seguido. Com isso, o lançamento da versão final da próxima geração do Android aconteceria entre abril e maio, provavelmente durante a edição 2025 da conferência Google I/O.

A prévia do Android 16 para desenvolvedores está disponível para os celulares Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e Pixel 9, em todas as versões, além do Pixel Fold e do Pixel Tablet. Usuários com o pacote Android 15 QPR2 Beta 1 instalado precisam limpar o dispositivo antes de migrarem para o sistema atualizado.