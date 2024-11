Governo antecipa pagamento de salário de novembro para servidores públicos; confira

Foi divulgado nesta quinta-feira (21) pelo Governo do Estado as datas de pagamento dos servidores públicos no mês de novembro.

Aposentados e pensionistas vão receber no próximo dia 27, enquanto os servidores ativos vão receber no dia 29.

“Nosso compromisso é garantir o reconhecimento e a valorização dos servidores públicos, que são fundamentais para o fortalecimento e a eficiência do Estado”, disse o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia.

Os servidores podem consultar os detalhes sobre seus vencimentos por meio da versão digital do contracheque, acessível no endereço eletrônico: http://contracheque.ac.gov.br/login.