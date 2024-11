Governo divulga convocação de processo seletivo da Saneacre; veja lista completa

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), divulga a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). A lista foi divulgada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE).

A lista de convocação do processo seletivo simplificado foi divulgado na seguinte ordem: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final.

Para entrega dos documentos, os candidatos deverão comparecer a uma Sede do Serviço de Água e Esgoto do Acre, das 8h às 14h, conforme tabela divulgada.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo Simplificado por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do IBFC, pelo telefone (11) 4788-1430 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Veja lista: