Governo emite mais de 182 mil novas Carteiras de Identidade Nacional: veja detalhes

Desde o início da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), em agosto de 2022, o Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, da Polícia Civil do Acre, alcançou a marca de 182.173 documentos emitidos, representando 20,6% da população do estado. Desse total, 95,9 mil registros são de pessoas do sexo feminino (52,6%) e 86,2 mil de pessoas do sexo masculino (47,3%). Com uma média de 6,5 mil emissões mensais, setembro registrou um pico de 7,8 mil documentos expedidos.

A faixa etária mais beneficiada pelo serviço é a de 15 a 19 anos, com 32,9 mil emissões, o que equivale a 18% do total de registros no estado. Em segundo lugar, estão os jovens de 10 a 14 anos, com 20,3 mil carteiras emitidas (11,1% do total). O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel, destacou a relevância da nova identidade para a população. “Esses números demonstram a adesão significativa da sociedade acreana ao novo documento, o que reflete a eficiência dos nossos serviços e o comprometimento em garantir a cidadania e segurança para todos”, afirma.

Outro ponto importante da nova CIN é possibilidade de contemplar símbolos internacionais que identificam pessoas com deficiência visual ou auditiva, transtorno do espectro autista (TEA) e deficiência intelectual, ampliando a acessibilidade. No Acre, 3.834 pessoas com deficiência já emitiram o documento. Desse total, 2,4 mil são pessoas com TEA (59,6%), 946 com deficiência intelectual (23,1%), 338 com deficiência física (8,2%), 220 com deficiência visual (5,3%) e 148 com deficiência auditiva (3,6%).

O pai da jovem de 23 anos, que sofre de paralisia infantil, Wanderlei Nogueira, destacou a importância do documento para facilitar algumas tarefas cotidianas. “A Carteira de Identificação Nacional vai nos ajudar muito, especialmente na matrícula dela em uma escola de ensino especial que exigia esse documento. É uma conquista para nossa família, e estamos gratos pela atenção que a Polícia Civil teve com a nossa filha”, afirmou Wanderlei.

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva, ressalta a importância da acessibilidade na emissão do documento. “A nova CIN é um avanço significativo, pois promove inclusão e garante que as necessidades específicas de cada cidadão sejam atendidas. É um reflexo do compromisso em tornar a identificação civil mais segura e acessível para todos”, completa.

Além disso, o governo do Acre tem realizado um esforço concentrado para alcançar pessoas de baixa renda e comunidades que vivem em locais de difícil acesso, como ribeirinhos e comunidades indígenas. A mobilização inclui ações itinerantes e parcerias com outras instituições, para garantir que todos os cidadãos, independentemente da localização geográfica, possam ter acesso ao documento essencial para exercer a cidadania.

A nova Carteira de Identidade Nacional, que usa o CPF como referência, está sendo emitida em todas as 27 unidades da Federação. O documento, unificado e mais seguro, ajuda a reduzir fraudes e aprimora os cadastros administrativos. Segundo o sistema de monitoramento do governo federal, mais de 13,4 milhões de CINs foram emitidas em todo o Brasil até o fim de setembro.

Alehandra Montes Moura celebrou a conquista do documento, afirmando que essa realização é um exemplo para outras mulheres trans do Acre que desejam modificar seus nomes. “É mais uma superação, um sonho que servirá de exemplo para mulheres trans do Acre que desejam modificar o nome”, disse.

Para incentivar a adesão, o governo federal lançou uma campanha nas redes sociais com o objetivo de informar a população sobre os benefícios da nova CIN, incluindo a versão digital disponível na plataforma gov.br. A primeira via em papel é gratuita, facilitando o acesso de todos ao documento e reforçando a segurança e praticidade em suas vidas.