Governo faz mudanças no alto escalão da Sesacre e nomeia novo gerente e chefe de núcleo; veja

O secretário de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, realizou mudanças no alto escalão e nomeou novo gerente geral e chefe de Núcleo na pasta.

As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (7).

O servidor Marison Freitas foi designado para responder pela Gerência Geral do Complexo Regulador Estadual no âmbito da Secretaria Adjunta de Atenção à Saúde.

A segunda portaria designou Fabio Takahashi para responder pelo Núcleo Central de Regulação de Internação e Leitos no âmbito do Complexo Regulador Estadual.

Já Caroline Pacheco Ramos foi nomeada para para assessoramento no âmbito do Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco – Pronto Socorro.

As alterações passam a valer a partir do momento de publicação do documento. Confira na íntegra: