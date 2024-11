Governo Lula autoriza criação de mais um projeto de assentamento no Acre; veja detalhes

Na edição do Diário Oficial da União da última quinta-feira (31), o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), César Aldrighi, publicou uma portaria que cria mais um projeto de assentamento no Acre.

Desta vez, a autorização é referente ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável Dona Isaura (PDS Dona Isaura) no município de Mâncio Lima.

O projeto tem uma área de 1.665,0290 hectares, na Gleba Socó, e vai assentar 33 unidades familiares.

Quem ficará responsável pela criação é a Superintendência Regional do Acre (SRAC), que deverá iniciar o processo de seleção das famílias.

Esse é mais um projeto de assentamento autorizado no Acre em poucos meses. Uma resolução publicada no mês passado no Diário Oficial da União, informou que 74.813,77 hectares serão alocados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Esses terrenos serão utilizados para a regularização fundiária e a criação de assentamentos em 15 estados brasileiros.