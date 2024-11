Governo realiza pagamento da bolsa qualificação para servidores neste sábado; veja detalhes

Com um valor médio de R$ 4.100 por servidor, a bolsa qualificação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), será disponibilizado neste sábado (8) para contas no Banco do Brasil, e até 11 de novembro para as demais.

A bolsa vai contemplar 7.187 servidores da saúde. O benefício visa valorizar esses profissionais, que atuam em órgãos como a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e o Instituto de Gestão da Saúde do Acre (Igesac).